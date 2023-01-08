Derste teorik eğitim alan öğrenciler mesleğin inceliklerini okul laboratuvarında uygulayarak öğreniyor.

8 yaşındaki Eray, geçirdiği bir trafik kazası sonrası beş ay boyunca yürüme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi'ne başvurdu. Öğrencilerin ürettiği ortez ile çok kısa bir sürede yeniden yürümeye başladı.

Eray’ın annesi Alamet Mumay, Eray’ın daha önce bacağını sürükleyerek yürüdüğünü ve şu anda epey bir yol kat ettiklerini söyledi.

“İlk 3 ayda geri bildirimleri almaya başladık”

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Serap Alsancak, “Eray geldiğinde 3 yaşındaydı. Ayağını zemine sürterek sık sık düşerek bize geldi. İlk verimi ilk üç ayda aileden, anneden gelen geri bildirimler doğrultusunda almaya başladık” dedi.

Laboratuvara ilk kez TRT Haber girdi

Eray gibi onlarca hasta, şifayı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde buluyor. Ortez ve Protez bölümünün o özel laboratuvarına ilk kez TRT Haber girdi.

Geleceğin Ortotist Prostetistleri için ilk mesleki deneyim sınıflarda başlıyor.

Mesleğin incelikleri ise okul laboratuvarında uygulanarak öğreniliyor.

“İlk mezunlarımız istihdam edilmeye başladı”

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine özmete, şu bilgileri verdi:

“Ortez, insandaki yeti ve işlev kaybı olan organların performansını artırmak için kurgulanmış çok önemli bir alan. İlk mezunlarımız henüz mezun olmadan istihdam edilmeye başladılar.”

Hastaların ihtiyacına göre ortez ve protez ölçüsü alınıyor. Ardından alçı elle şekillendirilip kişiye özel üretim yapılıyor. Öğrenciler laboratuvarda teknolojik yöntemlerle de üretim yapıyor.

Kendilerine başvuran hastaların öncelikle üç boyutlu tarayıcılarla görüntüsü kaydediliyor. Ardından yine üç boyutlu yazıcılarla o modeller üretime geçiyor.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Usame Tosun