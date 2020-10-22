Grip aşısı artık eczanelerde. Ancak öncelik yüksek risk grubunda yer alanlarda. Grip aşısı her yıl olduğu gibi bu yıl da metabolizmayı sadece grip enfeksiyonlarından koruyacak. Yani bu aşıyı yaptıranların koronavirüse karşı rehavete kapılmaması oldukça önemli.

Eczacı Hülya Güneş, 'aşı olan koronavirüse yakalanmayacak' gibi bir algının olmaması gerektiğini söylüyor.

Aşı, koronavirüsün grip nedeniyle daha ağır geçmesini önlüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Mert Vural, grip aşısının faydalarını şu şekilde anlatıyor:

"Grip salgınıyla COVID salgınının çakışmasını engeller ve özellikle immün sistemi daha düşük olan insanlarda enfeksiyonların peş peşe geçirilip ağır sonuçlara neden olmasından bizi korur."

Uzmanlara göre, hem koronavirüse hem de gribe karşı en etkili önlem maske ve mesafe kurallarına uymak.

Haber: Çağla Gül Tuncer