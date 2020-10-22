Almanya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısında 3'üncü faz aşamasına geçildi. Faz-3 çalışması dünyanın pek çok ülkesinde devam ediyor. Aşının etkili olup olmadığı bu çalışmanın sonucunda kasım ayında yayınlanacak ön rapor ile ortaya çıkacak.

Aşının 3'üncü faz denemeleri, Türkiye’de 10 merkezde 550 gönüllüyle yapılacak. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde aşı ilk gönüllüye uygulandı.



Aşı gönüllerinden biri de İç Hastalıkları uzmanı Doktor Yunus Çatma oldu. TRT Haber’e konuşan Çatma, “Kendi adımıza endişeliydik ben 6 aylık zaman diliminde enfekte olmadım herhangi bir semptom olmadı. Bu aşı çalışmaları başlayınca ben de araştırmıştım yan tesirlerini. Ailemle yakınlarımla konuştum yan tesirlerini, onlar da anlayışla karşıladılar. Ben de aşımı yaptırdım” dedi.

Şu ana kadar Alman aşısı ile olumsuz bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek şu açıklamayı yaptı: “Şu ana kadar gerek Çin aşısında olsun gerekse Almanya’nın geliştirmiş olduğu aşıda olsun herhangi bir yan etki gözlemlenmiş değil. Bu oldukça sevindirici bizim için. Almanya’nın faz-3 çalışması bitince sanırım kasım gibi bitecek. Sonra ruhsat alıp piyasaya çıkıp çıkmayacağına karar verilecek.”

Bir gruba dolu diğer gruba boş uygulanıyor

Aşı çalışmalarında iki grup belirleniyor, birinci gruba aşı yapılırken, ikinci gruba aşı olmayan sıvı veriliyor. İki hafta sonra aşının ikinci dozu uygulanıyor. Aşının etkin olup olmadığı her iki grup karşılaştırılarak belirleniyor.

