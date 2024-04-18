'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Çalıştayı' yarın yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, modern sağlık sistemlerinin, hastalıklarla mücadelede, bir taraftan yeni tedavi teknolojileriyle geliştiğine diğer yandan geleneksel tıp yöntemlerini de tedavi süreçlerine yaygın biçimde entegre ettiğine işaret edildi.

Türkiye'nin geleneksel tıp uygulamalarını kanıta dayalı ve güvenli bir zemine kavuşturma noktasında son yıllarda gerçekleştirdiği yasal ve yapısal düzenlemelerle önemli gelişme kaydettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Geleneksel tıp uygulamalarına ve uygulayıcılarına getirilen standartlar çerçevesinde bugün, geleneksel tıp uygulamaları etkin denetim süreçlerine tabi sağlık kuruluşlarında ve sertifikalı sağlık profesyonelleri tarafından sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin sağlığın bütün alanlarında olduğu gibi geleneksel tıp alanında da potansiyelini ve sahip olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir küresel hizmet sunucu haline gelme hedefine doğru ilerlediği belirtilerek, bu kapsamda uluslararası bir toplantıya ve bilimsel organizasyona ev sahipliği yapıldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütünün Bitkisel İlaçlar İçin Düzenleyici İşbirliği Ağı (IRCH) 15. Yıllık Toplantısı'nın 17-19 Nisan 2024'te İstanbul'da düzenlendiği bildirilen açıklamada, toplantıya, Sağlık Bakanlığı bürokratları ile IRCH üyesi 47 ülkeden 99 temsilcinin katıldığı belirtildi.

IRCH toplantısında bitkisel ilaçların güvenliği ele alınacak

IRCH'nin 2006'da kurulan, bitkisel ilaçlar için halkın sağlık ve güvenliğini korumak ve teşvik etmeye dönük yasal düzenlemeler geliştirmeyi amaçlayan bir ağ olduğu, 47 ülkenin üye olduğu işbirliği ağı çalışmalarına Türkiye'nin de 2021'den itibaren tam üyelik aldığı anımsatılan açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Toplantıda, uluslararası bitkisel farmakope, bitkisel ilaçların güvenliği ve kalite kontrolü ve bitkisel ilaçların etkinliği konuları ele alınacaktır. Toplantı sonucunda alınan kararlar ve oluşturulacak raporlar, tüm üye ülkelerin kendi iç mevzuatları çerçevesinde yasal düzenlemeler yapabilmeleri için zemin oluşturacak ayrıca gözlemci ülkeler ve diğer ülkelerin de faydalanması sağlanacaktır."

GETAT Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı

DSÖ ile gerçekleştirilecek IRCH toplantısı ile eş zamanlı olarak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama kılavuzlarının tamamlanması amacıyla 65 bilim insanının katılımıyla GETAT Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı'nın da gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, söz konusu kılavuzların toplam 94 uygulayıcı hekim ve bilim insanından oluşan 14 ayrı komisyon marifetiyle hazırlandığı vurgulandı.

Kılavuzların uygulamaların bilimsel temeller eşliğinde yapılmasına, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına ve insan sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde hazırlanacağı, bu alanda faaliyet gösterilen uygulayıcılara rehberlik edeceği belirtilen açıklamada, yarın GETAT Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin de katılacağı bildirildi.

Açıklamada, çalıştayın, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla Türkiye'de ve dünyada GETAT uygulamalarının mevcut durumu ve gelecek stratejilerinin konuşulup tartışılacağı oturumlarla son bulacağı ifade edildi.