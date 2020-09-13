Diyarbakır'da aile hekimi olarak görev yapan, kızı ve eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü (COVID-19) gördükleri tedaviyle yenen 63 yaşındaki Osman Tulan, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.



Sur ilçesi Dabanoğlu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan doktor Osman Tulan, yaklaşık 3 hafta önce ağız kuruluğu şikayetiyle hastaneye gitti. PCR testi önce negatif, ikincisinde ise pozitif çıktı.



Tulan, testinin pozitif çıkmasının ardından Dicle Üniversitesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı.

Eşi ve kızına da bulaştı

Hastalığa daha sonra eşi ve kızı da yakalandı. Eşi ve kızı evde 5 günlük tedavi sayesinde sağlığına kavuştu ancak kendisi için hastalık kolay geçmedi…

Virüsü hastalarını muayene esnasında kaptığını tahmin ettiğini dile getiren Tulan, bu yüzden hijyen ve sosyal izolasyon konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Sadece ağız kuruluğu şikayetim vardı..."

Tulan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabahları uyandığımda ağzım kurumuş ve birbirine yapışmış haldeydi. Bir iki bardak su içmeme rağmen ağzımdaki kuruluk devam ediyordu. Bunun dışında başka bir şikayetim olmamıştı. Hastalıkla ilgili en küçük bir semptom bile bu hastalığın belirtisi olabilir.

Yoğun bakımdan çıkmadan önce yanımdan 3 cenaze çıktı. O insanların feryat ve figanı insanın canını yakıyor. Bunun yaşanmasını istemeyenler maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. İnsanlar şikayetlerini ciddiye alsınlar. Önlem çok önemli bir faktördür. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uysunlar ve maskesiz insan kabul etmesinler."

