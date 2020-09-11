Sağlık Bakanlığı 11 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 213 test yapıldı. Bu kapsamda 1671 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1117.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1117 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, toplam vaka sayısı 288 bin 126, toplam vefat sayısı 6 bin 951, toplam ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatüre oranı %7,3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 256 bin 524 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.” dedi.