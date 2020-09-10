Hapşırma, burun tıkanıklığı ya da akıntısı koronavirüs ile grip rahatsızlığı arasındaki en temel benzerlikler… Yeniden yükselişe geçen koronavirüs salgınına sonbaharla birlikte artan grip vakaları da eklendi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu konudaki benzerlikleri şöyle açıklıyor: “Grip ve koronavirüs semptomları çok yakından benziyor. Bunları ayırt etmek kolay değil. Gripte burunla ilgili semptomlar biraz daha ön planda olabilir. Burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burundan konuşma dediğimiz semptomlar grip belirtisidir…”

Şikayetlere bakılarak ayrım mümkün değil



Sadece şikayetlere bakarak koronavirüs-grip ayrımı yapmanın mümkün olmadığını da belirten Özlü, nedenini ise şöyle anlattı: “Çünkü birbirine benzer akciğer tutulmaları olduğu zaman zatürre tablosu benzer. Kan tahlilleri benzer grip ve COVID-19’u birbirinden ancak PCR testi ile ayırt edebiliriz. Bu da laboratuvar yükümüzün artması demek.”



Özlü, tam da bu noktada grip aşısını işaret ediyor: Aslında grip aşısı COVID’den korumaz ama gripten korur… Sağlık sistemi üzerinden grip hastalarına bağlı oluşan talebi azaltmış oluruz. Böylece sağlık çalışanları hastaneler de rahatlamış olur.”

Aşı yoksa grip ve COVID aynı anda görülebilir



Grip aşısı sadece sağlık sisteminin yükünü hafifletmiyor, virüs bulaşan hastanın süreci daha hafif geçirmesini de sağlıyor. Özlü, en geç ekim ayı içinde gelmesi beklenen grip aşısının yaptırılmasını öneriyor ve ekliyor: “Grip aşısı olmayan bazı kişilerde grip ve COVID aynı anda görülüyor. Bu durumda hastalık tablosu daha ağır seyrediyor."

