Bakan Koca, önceki gün Twitter hesabından sokakta sosyal mesafeli şekilde taburelerinde oturup, sohbet eden 2 vatandaşın fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim. pic.twitter.com/NTFyZ3eJDD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2020

"Örnek olmak istedik"

Sosyal medyada da beğeni toplayan fotoğraftakilerin Ankara'da oturan emekliler Selahattin Üçüncü ve Osman Yavuz olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda birbirleriyle komşu olan emekli memur Osman Yavuz, emekli bürokrat Selahattin Üçüncü, fotoğraf karesinde yer almayan; ancak her akşam sohbete dahil olan Salih Üçüncü (72) ve fotoğrafı çekip internette paylaşan öğretmen Fatma Betül Koca (33), Koca’nın paylaşımını görünce çok şaşırdıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sokakta kurallara uygun oturup sohbet ederken çekilen fotoğraflarını paylaştığı Selahattin Üçüncü, Osman Yavuz ve Salih Üçüncü TRT Haber’de tedbir çağrısı yaptı. pic.twitter.com/Y45qVXEdaS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2020

3 emekli komşu, yaklaşık 2 aydır akşam saatlerinde evlerinin önünde buluşarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve fiziksel mesafe kurallarına tam uyarak sohbet ettiklerini, bu şekilde çevredekilere örnek olduklarını söyledi.

[Osman Yavuz]

“Gençlerimiz büyüklerine virüsü bulaştırmasın”

Osman Yavuz, Bakan Koca'nın fotoğraflarını paylaştığında duygulandıklarını belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımıza, kıymetli sağlık çalışanlarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Onların çalışmalarını hiçbir zaman unutmayacağız. Biz 3 aydır evlerimizde hapis kaldık. Gençlerimiz bizim bu fedakarlıklarımıza dikkat etmediler. Gençlerimiz bundan sonra hiç olmazsa bu virüsün bitmesi için maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar, temizliklerine dikkat etsinler. Gençlerimizin sokaklara ve caddelere maskelerini atmalarına çok hüzünleniyoruz. Gençlerimiz hiç olmazsa evlerine geldiklerinde büyüklerine bu virüsü bulaştırmasınlar. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı olsunlar" dedi.

[Selahattin Üçüncü]

“Bu işin genci, yaşlısı yok”

Emekli bürokrat Selahattin Üçüncü ise mart ayından bu yana sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirterek, "Kendim de marttan beri zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadım, evde kaldım. Burada akşamları buluşuruz, ağabeyim çok hassas, sosyal mesafeye uymayanları buraya yaklaştırmaz. Ellerimizi yıkatır, sonrasında sosyal mesafeye uyarak burada sohbet ederiz. Bu işin genci, yaşlısı yok. Gençler daha az etkileniyor, biz yaşlılar daha çok etkileniyoruz. Kurallara uymak, kendimizi korumak kadar karşımızdakinin de hak ve hukukuna saygı göstermektir. Dikkatli olmak zorundayız, olmazsak hastanede yatanları görüyoruz, duyuyoruz. Neler çektiklerini yaşamasak bile görüyoruz" diye konuştu.

Fotoğrafı çeken öğretmen: Keşke herkes böyle olsa

Fotoğrafı çekerek internette paylaşan öğretmen Fatma Betül Koca, "Yukarıdan amcaları gördüm. Dedim ki, 'ne kadar güzel bir örnek, keşke herkes böyle olsa'. Buralarda da vaka sayıları çok fazla. Böyle olsa buradaki vaka sayıları çok azalır. Çok hoşuma gitti, herkese örnek olmasını istedim, bu yüzden paylaştım. Bakan Fahrettin Koca'ya kadar ulaşacağını da hiç tahmin etmiyordum. İnşallah tüm Türkiye bu şekilde uyar. Bu hassasiyeti gençlerden daha fazla bekliyoruz; ama maalesef gençler çok daha az uyuyor. Amcalarımız kendilerini korumaya çalışıyor" dedi.