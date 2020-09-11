Tırtıl olarak yumurtadan çıkan ve Amerikan beyaz kelebeğine dönen zararlı böcek, Pazar ilçesinde hızla çoğalmaya devam ediyor.

Yeşilköy Köyünde ağaçlara dadanan ve bir süre sonra da popülasyonunu artırarak evlerin duvarlarına, hatta içine kadar ulaşan böcekler, vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeşilköy Köyü Muhtarı Hasan Yangın, tırtıl istilasına uğradıklarını belirterek, “Yaprakları, ağaçları bitirdi şimdi evleri sarmaya başladı. Nasıl bir önlem alacağımızı bilmiyoruz. Pazar İlçe Tarım Müdürlüğüne konuyla ilgili müracaatta bulunduk. Gelen görevliler ilaçlama ile sorunun çözülebileceğini söylediler. Çay tarımı yapılan bölgemizde nasıl bir ilaçlama yapılacağını bilmiyoruz. Umarım yetkililer bu konuda bir yol gösterir.” dedi.