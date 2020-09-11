Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da Covid-19 denetimlerinde 7 bin kişiye yasal işlem
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yapıldığını, kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid -19 tedbirleri kapsamında dün 1304 ekibin 21 bin 346 denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili İstanbullular, dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uyguladık. 'Sağlık için hepimiz için.' Kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum."
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