Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığına KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ağustos-3 Eylül arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Etiketler: KPSS sonuçlarıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 11:54
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