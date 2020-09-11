Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, doğal yaşantısı ve muhteşem doğasıyla, turistlerin ilgi odağı oluyor.

Hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret eden bazı turistlerin meralarda piknik yapması ise yaylacıları olumsuz etkiliyor. Çöpler, merada otlayan hayvanların hastalanmasına sebep olunca, yöre halkı da çareyi tabelalı uyarıda buluyor.

Yayla sakinleri, yaylada piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini engellemeye çalışıyor. 'Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır' yazılı tabelalar asan yöre halkı piknikçileri uyarıyor.

"Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu"

Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Hayvancılık kültürümüz devam ediyor. Hayvancılıkla beraber artık turizmde bu yaylanın vazgeçilmezi oldu. Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor. Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz." dedi.

"Yol boyunca da tabelalarımızı asarak misafirlerimizi uyardık"

Yaylada kamp ve piknik alanlarını ayırdıklarını ifade eden Bekar, şöyle devam etti:

"Gelen misafirlerimiz bu alanda ücretsiz bir şekilde kamplarını ve pikniklerini yapabilirler. Bu noktalar haricinde diğer alanlarda kamp ve pikniği yasakladık. Yol boyunca da tabelalarımızı asarak misafirlerimizi uyardık. Gelen turistler de burada hayvancılık yapıldığını düşünerek, doğayı buldukları gibi temiz bırakırlarsa hiçbir sorun yaşamayız. Biz burada hem turizmle hem hayvancılıkla geçiniyoruz, bu iki unsuru bir arada yaşatmaya çalışıyoruz."