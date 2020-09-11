Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.
Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 09:35
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