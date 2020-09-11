Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine ise 6 bin 300 lira, yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza uygulandığı aktarıldı.