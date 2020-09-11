Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası
Sivas'ın Gürün ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.
Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine ise 6 bin 300 lira, yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza uygulandığı aktarıldı.
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