Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde kurulan alanda yapıldı.

Katılımcılar otonom araç teknolojileri alanında, özgür tasarım, algoritma ve raporlama alanlarında yetkinlik kazanmaya çalıştı. Yarışma TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleşti.

Geleceğimizi değiştirecek otonom araçlar

Otonom yani çevresini sensörler ve kameralar vasıtasıyla algılayabilen, insan müdahalesi olmadan sürüş gerçekleştirebilen araçlar gelecekte yollarda olacak. Dünya üzerinde pek çok şirket bu teknoloji alanında çalışmalar yapıyor. Şu an bile araçların yarı otonom özellikleri hayatımızın bir parçası. Şerit takip yapabilen, öndeki araca göre hızını ayarlayabilen araçlar artık yaygınlaştı. Geleceğin teknoloji ise tam otonom araçlar.

132 takım başvuruda bulundu

Robotaksi Yarışması, otonom araç teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesini sağlamayı amaç ediniyor.

5’i yurt dışından olmak üzere 132 takımın başvurduğu yarışmada, 2'si lise düzeyinde 17 takım finale kalmaya hak kazandı.

Otonom araçları geliştirmek için çalışan takımlar Gebze Bilişim Vadisi’nde 4 günlük yoğun bir yarışma temposuna ayak uydurdular.

Tasarlanan araçlardan tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkuru tamamlamaları istendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Beem Takımı

Finale kalan takımlardan biri de Yozgat Bozok Üniversitesi Beem Takımı'ydı.

Beem Takımı’ndan Enes Sertkaya güç elektroniği, batarya yönetim sistemleri, Mehmet Muhammed Karatokuş yerleşik şarj birimi, Mert Özgün batarya paketi, Nurullah Şahin otonom yazılımları, Kadir Yılmaz ise otonom yazılımları, gömülü sistemler üzerine çalıştı.

Takım Yozgat’tan projenin akademik danışmanı Emrah Çetin’in aracıyla geldi. Enes Sertkaya “Hocamızla birlikte 6 kişi oluyorduk. Bir arkadaşımızın otobüsle gelmesi gerekiyordu. Hepimiz kağıtlara isim yazdık. Nurullah arkadaşımız kura sonucu otobüsle geldi” diyor.

“İnova” için çok emek harcandı

Beem Takımı’nın araçlarının adı İnova. İnovasyondan yani yenileşmeden geliyor.

İnova’yı sıfırdan elleri ile yaptılar. Aracın dış kabuk kısmını kendileri zımparaladılar, boyadılar. Atölyelerde uzun süre çalıştılar. Hatta Yozgat’ta alüminyum kaynağı yapan birini bulamadıkları için kaynak makinesi temin edip kaynakçılığı öğrendiler.

Geliştirme sürecinde zorluklara göğüs gerdiler

Koronavirüs dönemi tüm takımlar gibi onları da zorladı. Evden çalışmaları gerekti. Bu süreçte yazılıma odaklandılar. Ama aracın mekanik aksamları ve yazılım testi için araç başında olmaları gerekiyordu.

Beem Takımı’nın kaptanı babasını yarışlardan hemen önce kaybetti. Uzun süre emek verdiği projeyi takım arkadaşlarına emanet etti. Takım arkadaşları Teknofest’e yarışma sırasında yanlarında olamayan ancak projeye yardımda bulunan bütün arkadaşlarının emeklerinin sonucunu sergilemek için geldi.

Tek araç iki ayrı proje

2 ayrı aracı yetiştirmeyi başaramadıkları için Teknofest kapsamında düzenlenen Efficiency ve Robotaksi yarışmalarına tek araçla katıldılar. Teknofest Efficiency yani verimlilik yarışması için tasarladıkları arabayı Teknofest Robotaksi için otonom hale getirmeleri gerekiyordu.

Planları iki yarış arasındaki zamandan faydalanıp araçlarını otonom araca dönüştürerek Robotaksi yarışması için hazırlamaktı. Koronavirüs kaynaklı değişen yarışma takvimi ile Efficiency yarışında kullandıkları aracı otonoma dönüştürmeleri için önlerinde sadece 1 haftaları vardı.

Stresli yarışma günü

Teknik kontrolü tek seferde sorunsuz geçtiler. Araçları düz bir yolda şeritleri takip ederek ilerledi ve engel gördüğünde durdu. Teknik kontrolü başarıyla geçip “Yeşil Tik” alarak yarışlara girmeye hak kazandılar.

Sabahın erken saatlerinde kalkan Beem takım Bilişim Vadisi’nin yolunu tuttu. Yarış sırası kura ile belirleniyordu. Kura sonucu yarışacak ikinci takım Beem’di. Hazırlıklarını tamamlamak için çok az vakitleri vardı.

Takımdan birkaç kişi parkuru incelemeye gitti. Tüm takımlar gibi onlar da bu parkurun çok zorlu olduğunu düşünüyordu.

Sıra Beem Takımı’na geldiğinde araçlarını pistin başına getirdiler. Uzaktan erişim ile araça bağladıkları telefondan aracı çalıştırmak için düğmeye bastılar. Yarışın sonunda en büyük kazanımları ise deneyimdi.

