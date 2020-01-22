Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Piyasada 1 milyon 650 bin grip ilacımız var"

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Domuz gribi değil, normal mevsimsel grip vakaları görülüyor. Şu an piyasada 1 milyon 650 bin ilacımız var. Grip ilacıyla ilgili bir sıkıntımız yok.

"Grip sayısında bir artış yok"

Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Griple ilgili büyük mutasyonlar yok, mevsimsel viral ajanlar söz konusu. Normal mevsimsel grip vakaları görülüyor tedirgin olmaya gerek yok.https://t.co/n4zXb2lf8w pic.twitter.com/eayrVvMc72 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2020

"İlaç takip sistemiyle üreticiden vatandaşa kadar bu zinciri takip ediyoruz"

İlaç tedarikinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. 2019'da yeni nesil ilaçlar için 2,9 milyar TL harcandı. Henüz piyasada olmayan ilacı bile tedarik etme noktasında katı davranıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi. Biz ilaç takip sistemi ile üreticiden vatandaşa kadar bu zinciri takip edebiliyoruz. Hangi eczanede, hangi depoda bunun eksik olduğunu görebiliyoruz. İlaç takip sistemi bizim için çok önemli. İthal ilaç ve üretilen ürünü imal edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde sisteme girmesini zorunlu kıldık. Bu şekilde ilacın takibini, eksiğini görebiliyoruz. Bunun önce uyarı daha sonra ruhsat iptaline kadar bir yaptırımı var. Takip sistemi güçlü olduğu için bir sorun yaşamıyoruz.

Çin'deki Korona virüsü: Şu an Türkiye için herhangi bir risk yok

Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim.

Virüsle ilgili bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

"Tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var.

"Trans yağların yasaklanmasıyla ilgili çalışmamız var"

Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir.

"Kahvaltı ihmal edilmemeli"

Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum.

Kaynak: TRT Haber, AA