Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde çocuk hastalar için oyun alanı oluşturuldu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Erdemir, çocukların diş hekimlerinden biraz korktuğunu söyleyerek, "Bu arada hem de beklerken zaman geçirmelerini sağlamak hem de tedaviye alacağımız sırada onların psikolojilerini biraz daha iyileştirmeyi amaç edindik" dedi.

Oyun alanına çocuklar için oyuncaklar konuldu. Alandaki bilgisayarlara da okumak için hikayeler yüklendi.

Üniversitedeki oyun alanı ile çocukların rahat bir psikoloji içinde muayene olması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber