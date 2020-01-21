Yaşam
3 yıldır göç etmeyen leylekler21 Ocak 2020 Salı 10:39 - Son Güncelleme
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 3 yıl önce gelen leylekler bu yıl da göç etmedi. Köyün sakini haline gelen kuşları köylüler de çok seviyor.
Hakkari'nin Köprücük köyündeki leyleklerin misafirliği 3 yıl önce başladı. 2 leylek köy camisinin bacasına yuva yaptı. Köylüler leylekleri sahiplendi, leylekler de bir daha köyü terk etmedi.
Çoğu zaman lapa lapa kar yağışında da yuvalarından ayrılmadılar. Bacadaki yuva karla kaplanınca leyleklerin yardımına köylüler yetişiyor.
Kürekle yuvaları özenle temizleniyor, ayrıca beslenmeleri için de ellerinden geleni yapıyorlar. Köylüler de artık kuşların göç etmesini istemiyor.
Kaynak: TRT Haber
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