Amasyalı Zeynep Asya Ünal, saçlarını LÖSEV'e bağışlamak için uzatıyordu. 2 yıl hiç saçlarını kesmedi. 8 yaşındaki zeynep aylar sonra kuaför koltuğuna oturdu ve kesilen bir metreye yakın saçlarını lösemili kardeşleri için bağışladı.

Zeynep Asya Ünal, henüz 8 yaşında. Amasya’nın Taşova ilçesindeki Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda okuyor. Okulda beline kadar uzanan saçlarıyla tüm dikkatleri kendinde topluyor.

Saçlarını kestirmeden önce, "Lösemili çocukları duydum. Onları araştırdım. Saçları döküldüğü için onlara yardım etmeyi düşündüm. Onların durumuna üzüldüğüm için 2 yıldır saçlarımı onlar için uzatıyordum." diye konuşan Küçük Zeynep, kuaför koltuğuna oturdu. 2 yıldır uzattığı saçlarından lösemili kardeşleri için vazgeçti.

Zeynep, "Ben saçımı kestirdim çünkü ben sadece saçlarımı LÖSEV'e bağışlamak için değil kanserli insanları mutlu etmek için ve onlar için şu an çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

Gönüllü LÖSEV bağışçısı kuaför Hüseyin Alkan, "Ortalama 40cm ve üzeri saçları kabul ediyoruz. Genelde boyasız ve doğal saçlar tercihimiz oluyor. Biz bunları temizleyerek ihtiyacı olan kişilere birebir elden veriyoruz." dedi.

Zeynep, kesilen bir metreye yakın saçını LÖSEV'e bağışlayarak takdir topladı.

Kaynak: TRT Haber