Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında zaman zaman yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Karla kaplı alanlarda besin bulmakta zorlanıyorlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bu durumun önüne geçmek amacıyla yurt genelinde yemleme çalışması yaptığını belirten Başyiğit, şu bilgileri verdi:

"Yaban hayvanları olumsuz kış şartlarında, karla kaplı alanlarda kendi yaşam alanlarında besin bulmakta zorlandığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler program dahilinde yemleme yapıyorlar. Biz de Sayın Genel Müdürümüz öncülüğünde Bölge ve Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerimizle Ilgaz Dağı'nda bu çalışmayı yaptık."

[Fotoğraf: AA]

Yaban hayatında bulunan her türlü hayvan için yem bırakmaya çalıştıklarını anlatan Başyiğit, "Yonca, saman, buğday, yeşil sebze, havuç, elma gibi meyveleri bıraktık. Bu yiyecekleri özellikle memeli hayvanlardan, geyik, karaca, ayı için uygun olan yerlere bıraktılar" dedi.

Kaynak: AA