Tedavi gördüğü hastanede çocukları gördü, mutlulukları için mücadeleye başladı.

Osmaniye'de öğretmenlik yapan Elife Koca, lösemili çocuklar için kampanya başlattı. Koca'nın 'Bir Gülümseme de Bizden Olsun' kampanyasına 3 okuldan destek geldi. Öğrenciler, kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemesi topladı.

Elife öğretmen projenin asıl amacının aileleri bilinçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Çağımızın hastalığı olan lösemiye dikkat çekmekti. İkinci amacımız, onları hastane ortamındaki durumlarına birazcık farklılık katmak" dedi.

Ailelerinin de desteğini alan öğrenciler, yardımlarını tedavi altındaki yaşıtlarına gönderecek.

Elife Koca, minik bedenlerin iyileşmesi için kök hücre ve kan bağışı yapılmasını da istiyor.

Kaynak: TRT Haber