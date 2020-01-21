Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir ilk gerçekleştirildi. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, aort damarı normale göre 5 katı genişliğe ulaşan 77 yaşındaki hastayı ameliyat etti.

Biçer, "Normalde bu çıkan damarımız kadın erkek olsa da 3 santim civarında. Fakat hastamızda tomografiyle ölçtüğümüzde bu değer 14 santimin üzerindeydi. Damarın her an yırtılma riski var ve yırtıldığı zaman da çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor" dedi.

En geniş aort damarına yapılmış ilk ameliyat

Damar ameliyatla çıkarılarak yerine sentetik bir damar yerleştirildi. Solunum sıkıntısı ve yüzünde şişlik bulunan hasta sağlığına kavuştu.

Murat Biçer'in, doktor Ahmet Yüksel ve İrem İris Kan'la vakaya ilişkin hazırladığı makale, uluslararası kardiyovasküler dergisinde yayımlandı.

Operasyon, bugüne kadar en geniş aort damarına yapılmış ilk ameliyat olarak tıp literatürüne girdi.

Kaynak: TRT Haber