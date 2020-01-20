Çocuklarda da, tıpkı yetişkinler gibi zaman zaman öfke patlamaları görülebiliyor. Bunun sürekli hale gelmesi ise, hem çocuğu hem de aile bireylerini olumsuz etkiliyor.

Ebeveynler kendi davranışlarını gözden geçirmeli

Uzmanlar, "Çocuğum sık öfkeleniyor" diyen anne babanın, kendi davranışlarını gözden geçirmesini öneriyor.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Özalp Ekinci ebeveynlerin rolüne dikkat çekerek, “Evde anne, baba, büyükler eğer öfkeliyse kendilerini kontrolde zorlanıyorsa; cezaları, ödülleri kuralları, tutumları eğer uygunsuz davranıyorsa bir dengeyi tutturamıyorsa çocuklar da bunu model alıyorlar ve bunu bir süre sonra gösteriyorlar” dedi.

Çocuklar spor ve sanat etkinliklerine yönlendirilmeli

Çocuklarda öfke sorununun çözümü için tavsiye edilen yöntem ise, ödül ve ceza.

Doç. Dr. Ekinci, "Olumlu davranışlar gördüğümüz zaman ödüller vermemiz gerekiyor. Bu ödüller somut ödül değil. Örneğin artılar, puanlar, belli sembollerden bahsediyorum. Bunlar belli puana ulaştığında çocuğa somut ödül verilmesi gerekiyor. Kimi zaman da tabi sınırlama belli ayrıcalıkları sınırlandırmada göstermemiz gerekiyor, buna kabaca tırnak içinde sınırlandırma diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çocukların teknolojik cihazlar yerine spor ve sanat etkinliklerine yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı



