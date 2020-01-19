Yazın maruz kalınan güneş, cilde ne kadar zarar veriyorsa, kışın kar üzerinden yansıyan güneş de bir o kadar tehlikeli.

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Cillte kaşıntı, pullanma, renk değişimi ve yanma

Uzmanlara göre, kalın kıyafetler vücudu korumada tek başına yeterli değil, cildin de korunması gerekiyor.

Kar yanığı, cillte kaşıntı, pullanma, renk değişimi ve yanma ile kendini gösteriyor. Belirtileri yazın karşılaşılan güneş yanığıyla benzerlik taşısa da, ihmal edildiğinde tedavisi yıllar süren bir hastalığa dönüşebiliyor.

Nemlendirici ve güneş koruyucu kullanmak gerekiyor

Dermatoloji uzmanı Dr. Sevil Özdöl, cildin kar yanığına karşı nasıl korunulacağını şöyle anlattı:

"Nemlendirici ve güneşten koruyucu kullanımını, aynı yaz mevsiminde olduğu gibi dışarı çıkmadan yarım saat önce maruz kalacak bölgelerimize güçlü bir şekilde uygulamalıyız."

Özellikle beyaz tenli, açık saç ve göz rengine sahip kişiler büyük risk altında.

Uzmanlar cilt kanseri riskine karşı uyarıyor

Peki kar yanığına maruz kalındığında ne yapılmalı?

Dr. Özdöl, "Soğuğa maruz kalan kişi hemen ılık bir ortama alınmalı, üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılmalı ama teni asla ovuşturulmamalı, masaj yapılmamalı, çok sıcak su uygulanmamalı. Bunun yanı sıra güzel bir battaniyeyle kişi sarılmalı" dedi.

Uzmanlar, ihmal edilen kar yanıklarının ileride cilt kanserine dönüşme ihtimaline karşı uyarıyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Bedrettin Çelik