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Sağlık
AA 06.11.2024 12:19

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde organ bağışı etkinliği

Şişli Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde "Organ Bağışı Haftası" kapsamında program düzenlendi.

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde organ bağışı etkinliği
[Fotograf: AA]

Programda, hastalarla ilgili hazırlanan video katılımcılara izletilirken, nakil yapılıp iyileşen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Organ bağışına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla stantta katılımcılara broşür dağıtıldı.

Programda konuşan 4 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Engin Aydın, organ naklinin kamu bünyesinde yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez de organ naklinin hastanenin bünyesinde yapılmasının takdir edilmesi gereken bir durum olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde organ bağışı etkinliği

Hastanenin Böbrek Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Türkiye'nin organ naklinde çok iyi bir noktaya geldiğini, bunun bütün doktorların iş birliğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Kadavradan organ nakli yapılan Abdullah Varazlı ise "Burada bir hasta, doktor ilişkisi olarak değil, abla, ağabey, kardeş ilişkisiyle benimle ilgilenenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başarılı nakil operasyonu geçiren Burak Köse de organ naklinin hayat kurtardığını anlatarak, "Organlarımız toprak olmasın, hayat olsun" diye konuştu.

Manevi Destek Uzmanı Dr. Reyhan Yüksel, programda "İslam Dini ve Organ Bağışı" konulu sunum yaptı.

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