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Sağlık
AA 05.11.2024 18:56

DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, çok sık hastalığa sebep olduğu belirlenen 17 endemik patojen türü için "acilen" yeni aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

DSÖ'den, "eBioMedicine" dergisindeki araştırmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Araştırmada, çok sık hastalığa sebep olan 17 patojen türünün belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, bunlara ilişkin "acilen" yeni aşı üretilmesi gerektiği bildirildi.

A Grubu Streptokok, Klebsiella pneumoniae, HIV-1 ve Hepatit C için aşı araştırmasına ihtiyaç olduğunun altı çizilen açıklamada, Influenza, Nörovirüs ve sıtma için ise aşı araştırmalarının geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Söz konusu araştırmayı, endemik patojenleri sistematik olarak bölgesel ve küresel sağlık üzerindeki etkilerine göre önceliklendirmeye yönelik "ilk küresel çaba" olarak niteleyen DSÖ yetkililerinden Mateusz Hasso-Agopsowicz, "Bulgular uzun süredir bilinen aşı önceliklerini tasdik ediyor." ifadesini kullandı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hepatit Endemik
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