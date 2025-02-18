Bilinçsiz vitamin kullanımı vücuda zarar veriyor

Soğuk havada kimi hastalıklara karşı koruduğunu düşünüyor. Kimi ise daha enerjik hissettirdiğine inanıyor. Ancak vitamin takviyelerinin bilinçsiz ve yanlış kullanımı vücuda fayda sağlamaktan çok zarar veriyor. Peki dikkat edilmesi gerekenler ne? Önlem alınmazsa ne olur?

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği Uzm. Dr. Emine Zeynep Taşkale,TRT Haber'e anlattı.

"Vitaminler vücudumuzdaki normal hücresel ve moleküler işlevleri sürdürmek için belli miktarlarda gerekmektedir. Günlük alınması gereken vitamin miktarı her bireyde farklı olup özellikle ileri yaşlarda, emilim bozukluğuna sebep olabilecek kronik hastalıkların varlığında, gebelik ve emzirme dönemlerinde bu miktar değişiklik göstermektedir. Doktor kontrolünde olmadan bilinçsiz vitamin kullanımı çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir." Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği Uzm. Dr. Emine Zeynep Taşkale

Takviye yerine dengeli beslenilmeli

Uzm. Dr. Emine Zeynep Taşkale, kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi durumunda vücudunda vitamin eksikliği olmayacağını söylüyor.

''Vitaminlerin gereğinden fazla alınması halsizlik, bulantı, baş ağrısı gibi şikayetlerden karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliğine varan ciddi yan etkilere sebep olabilmektedir.''

Bilinçsiz kullanılan bazı vitaminlerin ilaçlarla etkileşime girdiğini ve ilaçların etkisini azalttığını belirten Dahiliye Uzmanı Emine Zeynep Taşkale, "Örneğin K vitamini, kan pıhtılaşmasını etkilediği için kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. A vitamini fazla alımı baş ağrısı, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, karaciğer hasarı, kadınlarda adet düzensizliğine sebep olabilmektedir. D vitamininin fazla alımı vücutta kalsiyum yükselmesine ve buna bağlı olarak bulantı, kusma, karın ağrısı ve kalpte ritim problemine yol açabilmektedir. C vitamini vücutta depolanmayan suda çözünen bir vitamin olup uzun süreli fazla alımı böbreklerde ve idrar yolunda taş oluşumuna sebep olabilmektedir" bilgisini verdi.

Hangi durumda vitamin kullanılmalı?

Taşkale, vitamin takviyelerinin doktor gözetiminde alınması gerektiğini vurguluyor.

"Herhangi bir vitamin takviyesine başlamadan önce, mutlaka doktor kontrolünde vitamin eksikliğine yönelik ilgili tetkiklerin yapılması, kişiye özel doz ve tedavi süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Önerilen dozların dışında vitamin takviyesi alınmamalıdır."