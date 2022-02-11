"Kahve ömrü uzatır mı?"

İngiltere ve Macaristan'daki iki üniversitenin ortak araştırmasında, bu soruya yanıt arandı.

10 yılda 500 bin kişi incelendi

Bilim ekibi, 10 yıl boyunca, 500 bine yakın kişi üzerinde inceleme yaptı.

Sonuç, düzenli kahve tüketenler, tüketmeyenlere göre yüzde 12 daha uzun yaşıyor. Ancak granül kahveler bu kapsama girmiyor. Tüketilecek kahvenin öğütülmüş olması gerekiyor.

'Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski de daha az'

Araştırma sürecinde katılımcıların yüzde 22'si kahve içmezken, yüzde 58'i her gün düzenli olarak 1 ila 3 fincan kahve tüketti. Geriye kalan kesim de günde en az 3 fincan kahve içti.

Araştırmanın iddiasına göre, düzenli kahve tüketenlerde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ve felç geçirme riski de yüzde 20 daha az.

"Günlük kahve tüketimi 3 fincanı geçmemeli"

Dikkat edilmesi gereken husus ise kahvenin tüketim sıklığı.

Araştırmanın uzmanları, sağlıklı bir bireyin günde 3 fincandan fazla kahve tüketmemesini öneriyor.

