Şanlıurfa'da şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen iki hasta, Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 60 yaşındaki Zahide Karakurt ile 62 yaşındaki Mehmet Sarıdağlı'da birer hafta arayla şiddetli baş ağrısı ve kusma rahatsızlığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Ambulansla Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakurt ile Sarıdağlı'nın yapılan muayenesinde beyin damarında baloncuk oluştuğu belirlendi.

"Ölümcül bir hastalık gurubu"

Beyin ve Sinir Cerahisi Servisinde görevli Dr. Gulayara Çiğdem ile Girişimsel Radyoloji Ünitesinde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu tarafından kasıktan yapılan beyin anjiyo operasyonuyla, beyinde oluşan damar baloncuğu ortadan kaldırılarak Karakurt ile Sarıdağlı'nın hayata tutunması sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Kolu, beyin damarlarında baloncuk görülmesinin çoğu zaman belirtileri ortaya çıkmayan çok sinsi ve ölümcül bir hastalık grubu olduğunu söyledi.

Damar baloncuğunun ölüm riski yüksek olduğunu vurgulayan Kolu, şöyle konuştu:

"Malesef bu tür hastalarda beyin damarında oluşan baloncuklar patladıktan sonra beyin kanamasıyla hastaneye başvuruyor. Çoğu zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Bu rahatsızlıkta ilk müdahale çok önemli. Biz de hastanemize gelen iki hastaya müdahale ettik. Hastalarımızın kasık damarından girerek beyin anjiyosu yaparak damar haritasıyla baloncuğu tespit ettik. Özel malzemeler kullanarak söz konusu damardaki baloncuğu ortadan kaldırdık. Kapalı yöntemle bunu yaptık. Hastalarımız şu an sağlıklı, durumları iyi."

[Fotoğraf: AA]

"Yüksek tansiyon beyin damarlarına zarar veriyor"

Dr. Gulayara Çiğdem de ani şiddetli baş ağrısı ve kusma gibi rahatsızlıkların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Yüksek tansiyonun beyin damarlarına ciddi zarar verebileceğini anlatan Çiğdem, "Yüksek tansiyon hastalarında bu vakaların yaşanabilme riski biraz daha yüksek. Bu tür rahatsızlarda beyin damarındaki baloncuğunun nerede oluştuğunu tespit önemli. Zahide Karakurt'ta damar baloncuğunu sol gözün arkasında olduğunu tespit ettik. Buna bağlı olarak hastamız bize geldiğinde göz kapağı düşmüştü. Bunun yanında hastamız yıllarca hiper tansiyona bağlı ilaç kullanıyormuş. Bu rahatsızlığın hipertansiyona bağlı olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA