Kimi kahvenin filtrelisini seviyor, kimi bol şekerli, bolca kremalı kahveleri.

Bol köpüklü, sütlü, kremalı kahveler aromasıyla damakları şenlendiriyor, tadıyla içimizi ısıtıyor. Ama bu lezzetli kahveleri tüketirken de dikkat edilmesi gereken unsurlar var.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Yeşim Ay Atik, kahve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair önerileri TRT Haber'e anlattı.

"Yağ, şeker bir sonraki öğünde dengelenmeli"

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Yeşim Ay Atik:

"Aslında dikkat etmemiz gereken mevzu şu. Aslında hepsi sütten yapılıyor. İçerisine ilave olarak krema koyuluyor. Dolayısıyla biz burada kremadan dolayı yağ almış oluyoruz. Burada neye dikkat edecek içerken kişi? O günkü beslenme düzeninde o kremadan aldığı fazla yağ miktarını başka besinden kısarak denge kurabilir."

Kremalı kahvelerin kalori oranı yüksek. Bir de üzerine şeker eklediğinde kalorisi daha da artıyor.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Yeşim Ay Atik:

"Aslında kahveden aldığımız kalorinin geliş sebebi içine giren kremadan ve içine bizlerin koyduğu ekstra şekerden kaynaklanıyor. Aslına bakarsanız son yapılan çalışmalarda üç fincan filtre kahvenin karaciğer yağlanmasına olumlu etkisinden de bahsedilmekte."

Kremalı ve karamelli kahve içinlerin bir sonraki öğünde alınan yağ oranına dikkat etmesi gerekiyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Tahsin Özkan