Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin Azez ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Safaa Bakour, karnındaki 4 kiloluk kitle Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla alınarak, sağlığına kavuşturuldu.

Türkiye, düzenlediği harekatlarla terörden temizlenmesini sağladığı bölgelerde gerçekleştirdiği sağlık yatırımları ve sağladığı imkanlarla Suriyeli hastaların dertlerine de çare oluyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Halep'in Azez ilçesine bağlı Mare beldesinde yaşayan 56 yaşındaki Safaa Bakour, verilen sağlık hizmetlerinden faydalanan Suriyelilerden sadece biri.

Bölgede Türkiye'nin verdiği destekle kurulan bir hastaneye başvuran Bakour'un yapılan tetkiklerinde karnında kitle olduğu tespit edildi.

Ameliyat edilmesine karar verilen Bakour, tedavi için Kilis'e getirildi.

Kilis Devlet Hastanesinde ameliyat edilen Bakour'un karnından 22 santimetrelik ve yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Safaa Bakour, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Suriye'de zor günler geçirdiğini belirtti.

Yürürken bile yorulduğunu ve karnında dayanılmaz ağrıları olduğunu ifade eden Bakour, Türkiye sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Türk devletine ve doktorlarına çok teşekkür ederim"

Türkiye'ye ve Türk halkına minnettar olduğunu dile getiren Bakour, "Türk devletine ve doktorlarına çok teşekkür ederim. Onların sayesinde iyileştim ve hiçbir sıkıntım kalmadı. Allah razı olsun, burada bana çok iyi baktılar" diye konuştu.

Bakour'un oğlu Abdurrahman Bayram da ülkesinde yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Annesinin de Türk doktorlar sayesinde sağlığına kavuştuğu aktaran Bayram, şöyle devam etti:

"Türkiye savaş mağdurlarının hep yanında durdu ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. İsteriz ki tüm devletler Suriye halkına Türkiye gibi insani yaklaşsın ve yardım elini uzatsın. Türkiye, Suriye'de hastaneler, sağlık ocakları, okullar başta olmak üzere birçok hizmet yaptı ve halen de yapıyor. Türkiye İslam devletlerinin annesi gibi."

[Fotoğraf: AA]

"Kitle hastanın karnının tamamını kaplamıştı"

Üroloji uzmanı Opr. Dr. Eyüp Koluş ise pediatri, genel cerrahi, kardiyoloji, üroloji ve dahiliye uzmanlarından oluşan bir sevk komisyonun ayda bir kere gönüllü olarak Suriye'ye gittiğini söyledi.

Bu görevlendirme sırasında Bakour'un tetkiklerinden karın bölgesini tamamen dolduran büyük bir kitle tespit ettiklerini aktaran Koluş, şunları kaydetti:

"Hastanın durumu gayet kötüydü. İlk başta kan değerleri 6,5 değerlerinde ve genel durumu çok kötüydü. Hasta hemen Türkiye'ye getirilip burada başarılı bir operasyon geçirdi. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle çıkardık. Bundan sonra rahatlıkla yemeğini yiyebildi ve ağrıları geçti."

Koluş, hastanın hiçbir sıkıntısının kalmadığını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA