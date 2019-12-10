Türkiye
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı10 Aralık 2019 Salı 12:52 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 12:53
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA