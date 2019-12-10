Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi yakınlarında henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA