Bahar alerjisi: Soğuk algınlığı sanılan gizli tehlike

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buğra Subaşı, bahar alerjisinin hafife alınmaması gerektiğini bildirdi.

Subaşı, yaptığı açıklamada, çayır, çimen, ot, ağaç, çiçek polenlerinin bahar alerjisini tetiklediğini kaydetti.

Türkiye'de bahar alerjisi görülme oranının yüzde 20 civarında olduğunu aktaran Subaşı, "Bahar alerjisi olan kişilerde burun tıkanıklığı, açık şeffaf renkli burun akıntısı, kaşıntı, geniz akıntısı, gözlerde kızarma, yaşarma, öksürük, koku bozuklukları gibi şikayetler gözlenebilir. Soğuk algınlığında da benzer şikayetler olsa da ayrıca ateş, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, kırgınlık, üşüme, titreme gibi akut enfeksiyon bulguları da izlenebilir. Soğuk algınlığının 1 haftada düzelmesini bekleriz ancak bahar nezlesi daha uzun sürer. Bu anlamda hafife alınmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Subaşı, alerjinin şiddetinin kişiden kişiye değişebileceğini belirterek, maruziyet sıklığı ve süresinin farklı olabildiğini anlattı.

Burun eğriliği gibi üst solunum yolu ile ek hastalıkları, kötü beslenme alışkanlıkları, hava kirliliği, sigara dumanına maruz kalmanın alerji şiddetini artırdığını aktaran Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla bazı kişilerde hafif şikayetlere sebep olup kısa sürerken bazı kişilerde orta ve ağır şikayetlere sebep olup uzun sürebilir. Bahar alerjisi kişinin iş, okul ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Sinüzite, orta kulak enfeksiyonlarına, uyku bozukluklarına sebep olabilir ve astıma ilerleyebilir. Bahar alerjisi olan kişiler dışarıya çıkarken, şapka, uzun kollu giysiler, gözlük, pantolon gibi kıyafetleri kullanmalı, eve döndüklerinde ise kıyafetlerini değiştirip, bol su ile duş almalarını öneriyorum."