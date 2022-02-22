BA.2 varyantı, omicrondan daha bulaşıcı ve ciddi hastalıkları tetikleme ihtimali yüksek..

Alt varyant BA.2, Japonya ve Hong Kong'da da yayılmaya başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, BA.2 varyantının dünyada hızlı biçimde yayılmaya başlayacağını söyledi.

"Ülkemize girmesi durumunda tekrar dalga oluşabilir"

Ertuğrul, "BA.2 Türkiye'de de baskın varyant haline gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"BA.1 yani omicronun kendi asıl varyantını geçirenlerin bağışıklıklarının yeterince oluşmadığını biliyoruz. Çünkü omicron bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Diğer varyantlardan daha akıllıca davranıyor ve bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Bu nedenden dolayı da diğer varyantlara göre yeterli bağışıklık oluşturamayabiliyor. Buna bağlı olarak da hastalar üst üste birkaç enfeksiyon atağı geçirebiliyorlar. Şimdi burada BA.2 eğer böyle bir durum oluşturursa o zaman bizim ülkemize de girmesi durumunda tekrar bir dalga oluşabilir ve sayılarında bir artış olabilir."

"Normalleşmek için erken"

Normalleşme sürecini hızlandırmanın erken olduğunu belirten Ertuğrul şunları aktardı:

"Dünyada pandemi tüm hızıyla devam ediyor. Hala virüs tüm hızıyla insanlara bulaşmaya devam ediyor ve hala yüz binlerce insanı etkilemeye de devam ediyor. Şimdi böyle bir süreç içerisinde pandemiden şu anda veya önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkıyoruz demek bence yanıltıcı olur. Çünkü süreci görmemiz, sürece göre adım atmamız gerekir. Ben de o nedenle Avrupa ülkelerinin bugün başlattıkları normalizasyonun aslında bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Hele hele bizim ülkemizde bu normalizasyon sürecine girmek de bence erken bir dönem."

