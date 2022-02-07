Omicron'un alt varyantı BA.2 baskın hale gelme yolunda. Belirtileri omicrondan çok farklı değil.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, aşılarını olmuş ya da sağlıklı genç erişkinlerde belirtilerin genellikle burun akıntısı, boğaz ağrısı, hafif ateş, gözlerde yaşarma, yutma zorluğu şeklinde görüldüğünü söyledi.

Aşı yaptırmayanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini belirten Ertuğrul, "Aşısını olmamış ileri yaş risk grubunda nefes darlığı ya da öksürüğün eşlik ettiği akciğer tutulumları olabiliyor" dedi.

Hastalığa tekrar yakalanma riski

Son dönemde merak edilen konulardan biri de omicron geçirenlerin hastalığa tekrar yakalanıp yakalanmayacağı.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aşılı olup delta varyantı ya da başka varyantlara yakalanan kişiler omicron varyantına yakalandığında güçlü bir bağışıklık oluşuyor ve hastalık tekrar etmiyor. Fakat aşısız ve daha önce hastalığa yakalanmamış kişiler omicron varyantına yakalandığında bağışıklık o kadar güçlü olmuyor hastalığı tekrar tekrar yaşayabiliyorlar.

İkinci kez koronavirüse yakalanıp omicron olanlar hastalığı daha hafif mi geçiriyor?

Prof. Dr. Ertuğrul konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Büyük oranda daha hafif geçiriyorlar. Ama tabiiki burada da yine kişinin bağışıklığı, risk grubunda olması, immünsüpresif bir tedavi alıp almadığı, kanser hastası olup olmadığı gibi faktörler ön plana çıkıyor.“