İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un koordinesinde oluşturulan, aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekipleri, kentin 10 ilçesinin 500'ü kırsal yaklaşık 700 mahallesinde aşı hizmeti sunuyor.

İki doz aşılama oranının yüzde 66,1 olduğu kentte sağlık ekipleri, aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşlara ulaşarak, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için özveriyle görev yapıyor.

Mesai gözetmiyorlar

Bu kapsamda Suriye sınırında bulunan Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsalında da mesai gözetmeksizin sağlık hizmeti yürüten ekipler, iki ülke sınırını belirleyen dikenli tel örgülerin yakınından ilerleyerek sınırdaki 100'e yakın yerleşim birimine ulaşıyor.

Rahatsızlıkları, bedensel engelleri gibi nedenlerle evinden çıkamayan vatandaşlar, Kürtçe ve Arapça bilen personeli karşılarında gördüklerinde büyük mutluluk yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Amacımız koronavirüsü bitirmek"

Mobil ekipte yer alan Dr. Hasan Emek, imkanı olmayan ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret edip aşı yaptıklarını söyledi.

Salgını bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Emek, "Köylerimizi dolaşmaya devam ediyoruz. Gitmediğimiz mahalle, sokak ve köy kalmadı. Gitmeye de devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız aşı olmak istesin. Mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin. Beraber kazanacağız, inançlıyız, kararlıyız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aşı, vaka sayısını düşürdü

Aşı koordinatörü Muhammed Asrın ise vaka sayısında düşüş yaşandığını, bunda aşının etkisinin önemli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların aşı hizmetinden memnuniyet duyduğunu anlatan Asrın, "İsteyen vatandaşlara evlerinde aşı yapıyoruz. Aşı olmak hem bizi hem de sevdiklerimizi korur. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, aşılarımızı olalım, bu süreci hep birlikte atlatalım. Maske, mesafe ve hijyen de en az aşı kadar önemli. Bunlara da dikkat edelim" diye konuştu.