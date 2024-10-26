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Sağlık
AA 26.10.2024 10:10

Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı tehdit ediyor

Uzmanlar, tüketilen gıdalardaki katkı maddelerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek, raf ömrünü uzatmak için eklenen bu maddelerin, bilinçsiz kullanım durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı tehdit ediyor

Diyetisyen Gizem Özölmez, günlük hayatta sıkça tüketilen paketli gıdalarda bulunan katkı maddelerinin, gıdanın lezzetini ve görünümünü korurken sağlığı tehdit edebileceğini kaydetti.

Renklendirici, koruyucu, antioksidan, tatlandırıcı ve jelleştirici gibi birçok gıda katkı maddesinin, gofret, kek, et ve süt ürünleri gibi çeşitli paketli gıdalarda sıklıkla kullanıldığı bilgisini paylaşan Özölmez, "Bu maddeler, gıdaların raf ömrünü uzatırken, bilinçsiz kullanımda insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlar, metabolik problemler, sindirim sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Risk grubundaki bireyler daha dikkatli olmalı"

Katkı maddelerinin etkilerinin özellikle hamileler, emziren anneler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler gibi risk gruplarında daha fazla görülebileceğine dikkati çeken Özölmez, "Bu grupların beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek, hazır gıdalardan kaçınmaları ve dengeli bir beslenme programı takip etmeleri büyük önem taşır." ifadesini kullandı.

Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı tehdit ediyor

"Tek tip beslenme yerine dengeli beslenme"

Beslenme düzeninde sağlıklı seçimler yapmanın önemini vurgulayan Özölmez, katkı maddelerinin denetimlerle sınırlandırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tek tip beslenme yerine sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeli tercih edilirse sağlığımızı koruyabilir ve gıda katkı maddelerinin olumsuz etkilerinden kaçınabiliriz." açıklamalarında bulundu.

Özölmez, katkı maddelerinin beslenme düzeninden tamamen çıkarılmasının zor olduğunu kaydederek, bilinçli tüketim ve üreticilerin koyduğu miktarların denetlenmesinin sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu ifade etti.

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