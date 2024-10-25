Kumar küresel bir salgına dönüştü: Uzmanlardan acil önlem çağrısı

Lancet Halk Sağlığı Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, mobil telefonlar ve internetin yaygınlaşmasıyla kumar oynama oranlarının hızla arttığı ve bu durumun daha önce düşünülenden çok daha fazla kişiyi olumsuz etkilediği vurgulandı.

Rapora göre, dünya genelinde yaklaşık 450 milyon kişi kumarla ilişkili bir davranışsal sorun yaşıyor ya da kişisel, sosyal veya sağlık açısından zararlı sonuçlar görüyor.

Bu kişilerden en az 80 milyonu, hayatlarında olumsuz sonuçlara rağmen sürekli ve tekrarlayan bahis oynama eğilimi gösteren "kumar bozukluğu" adı verilen bir zihinsel sağlık problemiyle mücadele ediyor.

Kumar bağımlılığı riski artıyor

Uzmanlar, teknoloji ve internet aracılığıyla kumar reklamlarının gençler ve çocuklar üzerinde büyük bir etki yarattığını, bunun da kumar bağımlılığı riskini artırdığını belirtti. Özellikle çevrim içi kumarhaneler ve spor bahisleri, kumar oynama oranlarının hızla arttığı alanlar olarak öne çıkıyor.

Raporda, kumarın sadece maddi kayıplar değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, aile içi şiddet, intihar riski, suç oranlarının artışı ve iş kayıpları gibi ciddi sonuçlar doğurduğu da ifade edildi.

Ayrıca, özellikle gençler ve çocuklar gibi belirli grupların, kumar reklamlarına daha fazla maruz kaldığı ve bu grupların kumar zararlarına karşı daha savunmasız olduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu tehlikenin hızla büyüdüğünü ve kumarın küresel bir sorun haline gelmeden önce daha güçlü düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.