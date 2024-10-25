Kuzey ışıklarını gördüm diye sevindi, domates fabrikası çıktı

Çarşamba günü sabah saat 5.15 sularında, Branford köyünde arabasıyla seyir halindeyken bu parıltıyı gören Harrison, manzarayı sosyal medya hesabında "Aurora sanırım, daha önce hiç görmemiştim" notuyla paylaştı.

Ancak kısa süre sonra, ışıkların Suffolk'taki bir domates çiftliğinin büyüme ışıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Harrison'ın paylaşımına yanıt veren 34 yaşındaki Adam Cotterell, "Bu ışıklar yerel bir domates fabrikasından geliyor. Sis veya bulut olduğunda bu ışıklar kırmızı bir parlama yaratıyor" dedi.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde de bölgede Kuzey Işıkları'na dair herhangi bir hareketliliğin olmadığı doğrulandı.

Bu tür karışıklıklar daha önce de yaşandı.

Mayıs ayında, Norwich'te iki üniversite öğrencisi, bir otelin mor ışıklarını Kuzey Işıkları sanarak paylaşım yapmış ve daha sonra ışıkların aslında otele ait olduğunu fark etmişlerdi.