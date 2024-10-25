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Dünya
Independent 25.10.2024 06:53

Kuzey ışıklarını gördüm diye sevindi, domates fabrikası çıktı

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Dee Harrison, sabah işe giderken gökyüzünde gördüğü "Kuzey Işıkları"na benzeyen bir parıltı karşısında heyecanlandı. Ancak kısa süre sonra, bu mor-kırmızı renkli parıltının aslında bir domates çiftliğinden yayılan LED ışıklar olduğunu fark edince hayal kırıklığı yaşadı.

Kuzey ışıklarını gördüm diye sevindi, domates fabrikası çıktı

Çarşamba günü sabah saat 5.15 sularında, Branford köyünde arabasıyla seyir halindeyken bu parıltıyı gören Harrison, manzarayı sosyal medya hesabında "Aurora sanırım, daha önce hiç görmemiştim" notuyla paylaştı.

Ancak kısa süre sonra, ışıkların Suffolk'taki bir domates çiftliğinin büyüme ışıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kuzey ışıklarını gördüm diye sevindi, domates fabrikası çıktı

Harrison'ın paylaşımına yanıt veren 34 yaşındaki Adam Cotterell, "Bu ışıklar yerel bir domates fabrikasından geliyor. Sis veya bulut olduğunda bu ışıklar kırmızı bir parlama yaratıyor" dedi.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde de bölgede Kuzey Işıkları'na dair herhangi bir hareketliliğin olmadığı doğrulandı.

Bu tür karışıklıklar daha önce de yaşandı.

Mayıs ayında, Norwich'te iki üniversite öğrencisi, bir otelin mor ışıklarını Kuzey Işıkları sanarak paylaşım yapmış ve daha sonra ışıkların aslında otele ait olduğunu fark etmişlerdi.

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