Yapay zeka robotunun yaptığı resim, açık artırmada 120 bin dolardan fazlaya satılabilir

Sotheby's, bu benzersiz eserin 31 Ekim'de düzenlenecek müzayedede 120 bin ila 180 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.

Ai-Da’nın yaratıcısı Aidan Meller, bu eserin toplumun teknolojiyle olan ilişkisini gözler önüne serdiğini ve sanatın tarih boyunca toplumsal değişimlere ayna tuttuğunu vurguladı.

Meller, "Geçmişteki en büyük sanatçılar, toplumdaki değişimleri sanatlarına yansıtanlardır. Bir makinenin sanat üretmesi de bu değişimi en iyi şekilde ifade ediyor" dedi.

Meller ayrıca, bu eserin diğer yapay zekâ tarafından üretilen sanat eserlerinden farklı olduğunu çünkü ilk kez bu tür bir robotun eserinin müzayedeye sunulduğunu belirtti.

[Sotheby's]

Tablo, yapay zeka öncüsü Alan Turing’i tasvir ediyor

Müzayedede satışa çıkacak olan tablo, İngiliz matematikçi ve yapay zekâ öncüsü Alan Turing’i tasvir ediyor.

Alan Turing’in portresi daha önce Birleşmiş Milletler'in Cenevre’de düzenlediği bir küresel yapay zekâ zirvesinde sergilenmişti. Sotheby’s, bu satış için kripto para kabul edeceğini de açıkladı. Ai-Da'nın yaratıcısı Meller, müzayede gelirinin kendi payını Ai-Da projesine geri yatıracağını söyledi.

Ai-Da, insan formunun görsel sanatlarda saygı uyandıran ve düşündürücü tasvirlerinden ilham aldığını belirterek, sanatının "yeni teknolojilerle ilgili bir diyalog" başlatma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Ai-Da, kameralarla donatılmış gözleri ve robotik kollarıyla resim yapıyor ve geçmişte Birleşik Krallık'ta Lordlar Kamarası’nda da bir konuşma yapmıştı.

Ai-Da’nın eseri, yapay zekânın sanattaki rolüne dair önemli bir tartışma başlatırken, Sotheby’s bu eserin değerini müzayede yoluyla test etmeye hazırlanıyor.