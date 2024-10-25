Venedik, giriş ücreti alınan gün sayısını iki katına çıkaracak

2025 yılı Nisan ile Temmuz ayları arasında şehri günübirlik ziyaret eden turistlerden, seyahatlerini önceden planlayanlar için 5 euro ücret alınacak.

Seyahat tarihine dört günden az kala rezervasyon yapanlar ise 10 euro ödeyecek. İlk kez geçen yıl Nisan ayında başlatılan bu uygulama, dört aylık bir süreçte 29 gün boyunca -genellikle hafta sonları ve resmi tatillerde- geçerli olmuştu.

54 gün boyunca ücret alınacak

Yeni uygulamada, 18 Nisan ile 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında her Cuma'dan Pazar'a ve resmi tatillerde 54 gün boyunca bu ücret alınacak. 14 yaşından büyük tüm ziyaretçiler, telefonlarından ödeme yaparak bir QR kodu indirecek ve tren istasyonu gibi yaygın giriş noktalarında rastgele yapılacak denetimlerde bu kodu gösterecekler. Ücret ödemeyenler ise para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Otel veya pansiyon rezervasyonu olanlar, Veneto bölgesi sakinleri, Venedik'teki üniversitelerde öğrenci olanlar ve şehirde yaşayan akrabalarını ziyaret edenler ise bu ücretten muaf tutulacak.

Venedik Kent Konseyi Üyesi Simone Venturini, "Venedik, aşırı turizmden en çok etkilenen ve bu konuda en çok eleştirilen şehirden, küresel sahnede bu fenomenle en erken ve en proaktif şekilde mücadele eden şehir konumuna geldi" dedi.

2.4 milyon euro toplandı

İtalyan medyasına göre, geçen yıl Nisan ayında başlatılan uygulamanın ilk sekiz gününde, yetkililerin hedeflediği gelire üç ayda ulaşması beklenirken, bu süre içinde elde edilen gelir beklentileri karşıladı ve 2.4 milyon euro toplandı.

Ancak Belediye Başkanı Brugnaro, giriş ücreti sisteminin bütçesinin tamamen dengelenip dengelenmediğini anlamak için daha fazla analiz yapılması gerektiğini ifade etti. Bilet rezervasyon platformu ve girişimle ilgili iletişim kampanyasının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu bildirildi.

Venedik'te muhalefet meclis üyesi Giovanni Andrea Martini, giriş ücreti sistemini "başarısız" olarak nitelendirmiş ve turist akışını dengelemeye yardımcı olmadığını savunmuştu. Ayrıca ücreti 5 eurodan 10 euroya çıkarma önerisinin "anlamsız" olduğunu ve Venedik'i sadece bir müzeye dönüştüreceğini belirtmişti.

Geçen yıl UNESCO, iklim değişikliği ve kitlesel turizmin etkilerinin Venedik'te geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açabileceğini belirterek, şehrin tehlikedeki dünya mirası listesine eklenmesini önermişti.

Ayrıca 2021 yılında büyük kruvaziyer gemilerinin, Giudecca Kanalı üzerinden Venedik'in tarihi merkezine girişi yasaklanmıştı. Eleştirmenler, bu gemilerin kirliliğe yol açtığını ve şehrin düzenli olarak yaşadığı su baskınlarına neden olan temellerin aşınmasına katkıda bulunduğunu savunmuştu.