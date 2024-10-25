Ukrayna, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da eğitim alan ilk Kuzey Kore askeri birliklerinin Ukrayna'ya karşı savaşa dahil oldukları iddia edildi.

Alınan bilgilere göre ilk Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde görüldüğü bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğu Rusya'nın eğitim alanlarında eğitilen Kuzey Kore'nin ilk askeri birimleri, Rusya-Ukrayna savaşının savaş bölgesine çoktan ulaştı. Bunların, özellikle 23 Ekim 2024'te Rusya Federasyonu'nda Kursk bölgesinde ortaya çıktığı kaydedildi."

Açıklamada, Ukrayna istihbarat yetkililerine göre Kuzey Kore'den Rusya'ya yaklaşık 12 bin askerin gönderildiği, aralarında 500 subay ve üç generalin olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Askerler cephane, yatak takımı, kışlık elbise ve ayakkabıların yanı sıra hijyenle de donatılıyor." ifadesine yer verildi.