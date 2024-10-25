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Dünya
AA 25.10.2024 06:20

Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El Halil kentinin güney bölgesinde gerçek mermiyle ateş ederek 16 yaşındaki bir çocuğu ayağından yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralı çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de El Halil kentinin güney bölgesindeki El-Kessara Kavşağı'nda konuşlanan İsrail güçlerinin, gerçek mermiyle ateş açarak bir çocuğu ayağından yaraladığı aktarıldı.

Konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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