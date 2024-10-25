Fransız hükümeti Notre Dame Katedrali'nden ücret almak istiyor

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Le Figaro'ya verdiği röportajda, "Avrupa'nın her yerinde önde gelen dini mekanlara girişin ücretli olduğunu" dile getirdi.

Paris Başpiskoposluğuna ülkenin önemli tarihi yapılarından olan Notre Dame Katedrali'ne yapılan turistik ziyaretlere "sembolik bir ücret" uygulanmasını önerdiğini ifade eden Bakan Dati, elde edilen gelirin dini mirasların korunması için kullanılabileceğini söyledi.

Dati, Katedral'e turistik girişlerde 5 euroluk bir ücret uygulanması halinde yıllık yaklaşık 75 milyon euro toplanabileceğini kaydetti.

Başkent Paris'teki tarihi mirasın restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. 2019 yılında çıkan yangın nedeniyle yıllardır onarım çalışmalarının sürdüğü Notre Dame Katedrali'nin 8 aralıkta kapılarını ziyaretçilere açması planlanıyor.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon euro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.