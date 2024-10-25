Radyo kanalı gazetecileri işten çıkarıp, yapay zeka sunucularla değiştirdi

Krakow merkezli OFF Radio, bu hafta başında yeniden yayına girerek "gazetecilerin sanal karakterler olarak yapay zeka ile üretildiği Polonya'daki ilk deney" olduğunu duyurdu.

İstasyon, üç yapay avatarın özellikle genç dinleyicilere ulaşmayı hedeflediğini ve kültürel, sanatsal ve sosyal konularda, konuşmalar yaptığını belirtti.

İstasyonun yöneticisi Marcin Pulit, "Yapay zeka medya, radyo ve gazetecilik için bir fırsat mı yoksa tehdit mi? Bu soruya yanıt arayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

"Tehlikeli bir emsal"

Ancak bu değişiklik, istasyonda daha önce program sunan gazeteci ve film eleştirmeni Mateusz Demski’nin, çalışanların yapay zekâ ile değiştirilmesine karşı Salı günü bir açık mektup yayımlamasıyla ulusal gündeme oturdu.

Demski, bu durumu "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirerek, medya sektöründe deneyimli çalışanların ve yaratıcı endüstrilerdeki kişilerin makinelerle değiştirileceği bir dünyaya kapı aralayabileceğini savundu.

Demski, Çarşamba sabahına kadar 15 binden fazla kişinin imza verdiğini ve yüzlerce kişiden, özellikle de gençlerden bu deneye konu olmak istemediklerini belirten geri dönüşler aldığını söyledi.

Demski, Şubat 2022'den bu yana OFF Radio Krakow’da çalışıyordu ve istasyonun bir kamu yayıncısı olarak vergi mükelleflerinin desteğiyle ayakta durduğunu hatırlattı.

İstasyonun yöneticisi Pulit ise gazetecilerin yapay zekâ nedeniyle işten çıkarılmadığını, dinleyici sayısının neredeyse sıfır olduğu için böyle bir adım attıklarını savundu.

Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de Demski’nin mektubunu okuduğunu ve yapay zekânın kullanımına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Gawkowski, "Yapay zekanın gelişimini desteklememe rağmen, bazı sınırların giderek daha fazla aşıldığına inanıyorum. Yapay zekânın yaygın kullanımı insanlar için olmalı, onlara karşı değil!" dedi.

İstasyon, Salı günü yapay zekâ tarafından yaratılan bir sunucunun, 2012 yılında hayatını kaybeden Nobel Edebiyat Ödüllü Polonyalı şair Wisława Szymborska'nın sesiyle "röportaj" yaptığı bir yayını da gerçekleştirdi.



