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Akıllı radyoterapi uygulaması kanser tedavisinde yeni bir çığır açacak

Geliştirilen bir cihaz, işlem sırasında tümörün hareketine göre yeniden planlama yaparak tümöre tam isabet ediyor ve çevredeki hücrelere zarar vermiyor.

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Emar ve radyoterapiyi birleştirerek oluşturulan akıllı radyoterapi uygulaması ile sağlıklı hücreler zarar görmeden kanser tedavisi mümkün hale geldi. 

Dünyada sadece 9 adet bulunan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan sistem, tümörün hareketini algılıyor. Böylelikle hızlı ve net görüntü alarak, işlem sırasında tümörün hareketine göre yeni planlama yapılmasını sağlıyor.

Bu nedenle ışınlar, tümöre tam isabet ederken sağlıklı hücrelere zarar vermiyor.

Tüm tümörler tam isabetle ışınlanarak yok edilebiliyor.

Cihazın daha çok gövde kanserlerinde kullanıldığını anlatan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, "Hareketli bölgelerin çok tehlikeli olması nedeniyle gövde kanserlerinde kullanılıyor. Hastanın ilk görüntüsüne göre her yatırdığımız hastaya özgü radyoterapi planı yapıyoruz. Tedavi sırasında tümörü görüp etrafındaki normal dokuları koruma ihtimalimiz ve şansımız çok artıyor" dedi.

Tedavi süresinin 20 ile 50 dakika arasında değiştiği cihazla, önceki tedavilere göre seans sayısı da azalıyor.

Yöntem, 45 radyoterapi seansını 3 ya da 4'e düşürüyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tedavi, kanser, akıllı radyoterapi uygulaması
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