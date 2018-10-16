11 yılda 3 milyon kadına meme kanseri taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, yapılan açıklamada meme kanseri taramalarının 2007'de başladığı ve bugüne kadar yaklaşık 3 milyon kadına tarama yapıldığı belirtildi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü

Açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna işaret edildi.

Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun ele gelmesi ve hissedilmesinin en önemli hastalık bulgusu olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum, meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş, tek taraflı meme ucunda akıntı özellikle kanlı akıntı, koltuk altında yumru, memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği, meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma ile de kendini gösterir."

Erken teşhiste düzenli kontroller önemli

Erken teşhisin önemine işaret edilen açıklamada, 20-40 yaş arasında ayda bir kendi kendine meme muayenesi, 40-69 yaş arasında da elle muayenenin yanı sıra yılda bir doktorda meme muayenesi olunması ve iki yılda bir mamografi çektirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA