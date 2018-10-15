150 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenmeden etkileniyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Ofisi İletişim Bölüm Başkanı Martin Penner, son yıllardaki önemli ilerlemelere rağmen, yetersiz beslenmenin dünyada 3 kişiden birini etkilediğini söyledi.

Penner, "Yetersiz beslenme 150 milyondan fazla çocuğu etkilemeyi sürdürürken, aşırı kilolu ve obez oranları da tüm ülkelerde artıyor. Çatışma ve doğal afetler de sorunu daha da artırıyor" dedi.

80 ülkede yaklaşık 80 milyon kişiye yiyecek sağlıyorlar

WFP'nin dünya genelinde açlıkla mücadele eden en büyük insani yardım faaliyeti olduğunu belirten Penner, her yıl 80 ülkede yaklaşık 80 milyon kişiye yiyecek sağladıklarını anlattı.

Acil durumlarda yiyecek yardımında bulunduklarından bahseden Penner, halihazırda depremin yaşandığı Endonezya'ya yardım götürdüklerini, Suriye'deki 3 milyon kişiye de gıda yardımında bulunduklarını vurguladı.

Penner, sadece acil durumlarda faaliyet yürütmediklerini, aynı zamanda pek çok ülkede, beslenmeyi daha iyi hale getirmek ve zorlukları yenmek için topluluklarla çalıştıklarını belirtti.

"WFP gıda yardımında en yüksek standartları sağlıyor"

WFP'nin günde 5 bin kamyon, 20 gemi ve 92 uçakla hizmet verdiğini anlatan Penner, en çok ihtiyaç duyulan bölgelere yiyecek ve diğer yardım malzemelerini teslim ettiklerini söyledi.

WFP'nin gıda güvencesi konusunda uzman olduğunu belirten Penner, şöyle konuştu:

"Bu, insanların tüm yıl boyunca yeterli ve besleyici gıdaya erişebilmelerini sağlamak anlamına geliyor. Gıda güvenliği ise farklı bir şey. Gıdaların titiz ve hijyenik yiyecek hazırlama yoluyla güvenli bir şekilde beslenmesini garanti ediyor. Bu elbette önemli ve WFP, gıda yardımında en yüksek standartları sağlıyor. Ancak misyonumuz, ihtiyacı olan herkes için besleyici gıdaya erişimi sağlamak."

"Sıfır Açlık"a ulaşmak için yemek yeterli değil

Öncelikli hedeflerinin, dünyanın 2030 yılına kadar "Sıfır Açlık"ın yaşandığı bir yer haline gelmesini sağlamak olduğunu söyleyen Penner, şunları anlattı:

"Bu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ikincisi. Ancak 'Sıfır Açlık'a ulaşmak için sadece yemek yeterli değil. Beslenmeyi de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü doğru zamanda doğru beslenme, yaşamları değiştirmeye ve yoksulluk döngüsünü kırmaya yardımcı olabilir. Bu yüzden beslenmeye işimizin temel unsuru olarak öncelik veriyoruz."

"Her 9 kişiden biri aç"

Küresel açlığın arttığından bahseden Penner, "Birleşmiş Milletlerin Eylül ayında yayımladığı verilere göre, geçen yıl dünyadaki aç insanların sayısı artarak 821 milyona ulaştı. Diğer bir deyişle her 9 kişiden biri aç durumda" dedi.

Kötü beslenmenin çeşitli biçimlerinin ele alınmasında sınırlı ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Penner, çocuk gelişimi geriliğinden yetişkin obezitesine kadar yüz milyonlarca kişinin sağlığının risk altında olduğunu söyledi.

Her 8 yetişkinden biri obez

Penner, açlığın son 3 yılda yükselişe geçerek 10 yıl önceki seviyelere geri döndüğüne dikkat çekti. Bu durumun, "Sıfır Açlık için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi"ne 2030 yılında ulaşılması isteniyorsa, daha fazla şeyin acil şekilde yapılması gerektiğine yönelik açık bir uyarı niteliğinde olduğunu anlatan Penner, şöyle konuştu:

"Güney Amerika'da ve Afrika'nın birçok bölgesinde durum daha da kötüleşiyor. BM'nin 'Dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu' raporunda, iklim değişikliğinin, yağış modelleri ve tarım sezonlarını etkilediği ayrıca kuraklık ve sel gibi iklime bağlı durumların da çatışmalar ve ekonomik durgunluklarla beraber açlığın artmasına yol açan başlıca nedenleri oluşturduğu ortaya çıktı.

Asya'da 515 milyon, Afrika'da 256,5 milyon, Latin Amerika ve Karayipler'de 39 milyon kişi açlık çekiyor. Obez yetişkinlerin sayısı dünyada 672 milyonu bulurken, bu oran her 8 yetişkinden birinin obez olduğu anlamına geliyor. Büyüme geriliğinden etkilenen 5 yaşın altındaki çocukların sayısı 150,8 milyona yükseldi, israftan etkilenen çocuk sayısı ise 50,5 milyon. Dünyada 38,3 milyon 5 yaş altı çocuk da fazla kilolu kategorisinde yer alıyor."

Kaynak: AA