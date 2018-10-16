Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversite hastaneleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, hastanelerde bazı tıbbi malzemelerin alınamadığı ve ameliyatların yapılamadığı iddialarına dair sorusu üzerine, kamu hastanelerinde ameliyat yapılamaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Üniversite hastanelerinin bütçeleri ayrı olduğu için alımlarını kendilerinin yaptığını vurgulayan Koca, "Görüştüğümüz üniversitelerimiz oldu. Bu konuda sıkıntılar olduğunda destek verebileceğimizi de söyledik. Bununla ilgili Maliye Bakanımız da Çalışma Bakanımız da hatta ödenek ayırma durumunda oldu. Önümüzdeki günlerde daha net, rahatlatılmak üzere bir çaba içerisinde olunacak" ifadesini kullandı.

"Biz, 'SUT'un fiyatları olmazsa almayız' gibi bir yaklaşım içinde olmuyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Kendimiz ayrı ihale yapıyoruz. Kamu hastaneleri alımlarını yapıyoruz. Pillerde olduğu gibi ortalamanın üzerine çıktığında bile ihalede o rakamı biz kendi genel bütçemizden ödeyerek yine alıyoruz. Bütün hastanelerimiz için toplu alım yaparak ihale rakamı ne ise aradaki farkı da kendi genel bütçemizden ödeyerek alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşın mağdur olmaması için herhangi bir olumsuzluğa izin vermiyoruz."

Bakan Koca, başka bir soru üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile aralarında bir anlaşmazlık olmadığını dile getirdi.

SGK'nin belli dönemlerde ilaçta ve diğer malzemelerde fiyat düzenlemesi yaptığını hatırlatan Koca, yılın sonuna yaklaşıldığını, önümüzdeki dönemde, kurun geldiği nokta göz önüne alınarak düzenleme yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA