Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, günde 18 gram mantar tüketen bireylerin, tüketmeyenlere göre kansere yakalanma olasılığının yüzde 45 daha az olduğunu gösterdi.

Bulguya, 1966-2020 yılları arasında yapılan 17 kanser çalışması ve 19 bin 500 kanser hastası hakkındaki bilgilerin analiz edilmesiyle ulaşıldığı belirtildi.

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir

Uzmanlar vitaminler, antioksidanlar ve özellikle hücresel koruyucu ergotionein açısından zengin mantarların, kansere karşı kalkan görevi görebileceğini, vücudu oksidatif strese karşı koruyarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Penn State Kanser Enstitüsü araştırmacısı ve halk sağlığı bilimleri Profesörü John Richie, araştırmanın bulgularının, mantarların kansere karşı koruyucu etkisine ilişkin güçlü kanıt oluşturduğuna işaret etti.